Forças Armadas de Israel dizem que combate em parte do norte de Gaza terminou

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses encerraram as operações de combate na área de Jabalia, no norte de Gaza, depois de destruírem mais de 10 quilômetros de túneis durante dias de intensos combates que incluíram mais de 200 ataques aéreos, informaram os militares nesta sexta-feira.

No extremo sul de Gaza, as forças israelenses que pressionavam uma ofensiva em Rafah encontraram lançadores de foguetes e outras armas, além de túneis construídos pelo Hamas no centro da cidade, informou o Exército. As tropas israelenses lideradas por tanques têm como objetivo acabar com as formações de combate do Hamas na cidade, na fronteira com o Egito.

Em uma atualização sobre mais de duas semanas de intensos combates em Jabalia, as Forças Armadas de Israel disseram que as tropas haviam concluído a operação e se retirado para se preparar para outras operações em Gaza.