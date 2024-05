Onda de calor na Índia mata pelo menos 33 pessoas, incluindo funcionários eleitorais

Mesmo com a previsão de as temperaturas no noroeste e no centro da Índia caírem nos próximos dias, a onda de calor predominante no leste da Índia deve seguir por dois dias, disse o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), que declara onda de calor quando a temperatura é entre 4,5°C e 6,4°C mais alta que o normal.

Quatorze pessoas morreram em Bihar na quinta-feira, segundo autoridades, incluindo 10 pessoas envolvidas na organização das eleições nacionais de sete fases que estão em andamento. Funcionários eleitorais geralmente precisam ficar de plantão o dia todo, muitas vezes ao ar livre.

Partes de Bihar estão vão votar na rodada final das eleições no sábado.

No Estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia, pelo menos nove funcionários eleitorais, incluindo seguranças, morreram nesta sexta-feira de acordo com autoridades do governo.

"Eles tinham febre alta quando foram trazidos. Também pode ter sido devido à insolação. No momento, estamos tratando pelo menos 23 pessoas trazidas do serviço eleitoral", disse a jornalistas R B Kamal, diretor da faculdade de medicina onde os funcionários estão sendo tratados.

A maior eleição do mundo e sua exaustiva campanha foram atingidas por temperaturas recordes. A última fase da votação está programada para ser realizada no sábado e os votos serão contados na terça-feira.