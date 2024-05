Polícia alemã atira em homem com faca que atacou manifestação de extrema-direita

Por Thomas Escritt

BERLIM (Reuters) - A polícia alemã disse que atirou e feriu um homem armado com uma faca que atacou uma manifestação de extrema-direita na cidade de Mannheim, no sudoeste do país, nesta sexta-feira.

Imagens de mídia social mostraram um homem barbudo de óculos atacando pessoas na praça Marktplatz, no centro da cidade, com uma faca. Uma pessoa parece ter sido esfaqueada na perna e um policial que tenta intervir parece ter sido cortado no pescoço. Outro policial então atira no agressor.