Trump diz que vai recorrer de condenação histórica

Trump ainda enfrenta outros três processos criminais -- dois deles por seus esforços para anular a derrota eleitoral de 2020 -- mas o veredicto de Nova York pode ser o único proferido antes da eleição, já que os outros casos estão envolvidos em disputas jurídicas.

Trump se declarou inocente em todos os quatro casos, que ele diz terem motivação política.

Uma fonte familiarizada com o funcionamento interno de sua campanha disse que se espera que o veredicto no caso de NY leve Trump a intensificar as conversas sobre a escolha de uma mulher como sua companheira de chapa à vice-presidência.