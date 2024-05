Uso de armas ocidentais pela Ucrânica para atacar dentro da Rússia é "questão de tempo", diz Zelenskiy

"Acho que usar qualquer arma, do tipo ocidental, no território da Rússia é uma questão de tempo. Caso contrário, não se trata apenas de paz", disse Zelenskiy aos repórteres em uma visita a Estocolmo.

A Ucrânia tem enfatizado a urgência do uso de armas fornecidas pelo Ocidente para realizar ataques dentro da Rússia, à medida que se defende dos avanços russos na região de Kharkiv, nordeste do país.

Nesta primavera do hemisfério norte, a Ucrânia se viu em desvantagem na invasão em grande escala que já dura 27 meses, conforme enfrenta atrasos na ajuda militar dos Estados Unidos, aumento dos ataques à sua infraestrutura de energia e pressão da Rússia para expandir a linha de frente.

O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou discretamente Kiev a atacar alvos militares dentro da Rússia que apoiam a ofensiva na região de Kharkiv.

Zelenskiy disse que a Ucrânia "recebeu uma mensagem do lado americano no início da manhã" de sexta-feira, o que significou um "passo à frente" na defesa das pessoas em vilarejos próximos à fronteira com a Rússia. Ele não revelou detalhes adicionais sobre a comunicação com os EUA.

Zelenskiy afirmou que ainda não conhecia possíveis restrições relacionadas ao uso dos tão esperados caças F-16, mas apelou para a questão da justiça nas deliberações, dizendo que a Ucrânia deveria ser capaz de retaliar os ataques russos.