FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha planeja realizar as próximas eleições gerais para a câmara baixa do Parlamento em 28 de setembro do próximo ano, informou o governo nesta quarta-feira, de acordo com o intervalo constitucional de quatro anos do país.

O gabinete concordou em recomendar a data ao presidente Frank-Walter Steinmeier, que deve decidir, informou a assessoria de imprensa do governo.

(Reportagem de Ludwig Burger)