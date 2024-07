América Latina tem "progresso notável" contra insegurança alimentar, aponta relatório da FAO

Por Marion Giraldo

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A América Latina fez um "progresso notável" contra a insegurança alimentar no ano passado e deverá reduzir a população afetada pela desnutrição para menos de 5% até o final da década, de acordo com relatório de especialistas da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado nesta quarta-feira.

A região tem sido marcada há décadas por desigualdades acentuadas, mas o novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) destacou as melhorias "encorajadoras", especialmente na América do Sul, onde as taxas de fome diminuíram de mais de 10% em 2022 para cerca de 7% no ano passado.