Ativistas climáticos interrompem o tráfego aéreo no aeroporto alemão; a polícia do Reino Unido prende nove pessoas

Por Ludwig Burger e Klaus Lauer

FRANKFURT (Reuters) - O aeroporto de Colônia-Bonn, na Alemanha, interrompeu temporariamente todos os voos nesta quarta-feira depois que o grupo de ativistas climáticos Last Generation colou as mãos em uma pista e disse que isso era "apenas o começo", com ações semelhantes planejadas globalmente dentro de semanas.

Também nesta quarta-feira, a polícia britânica disse em uma postagem no X que havia prendido nove ativistas do grupo de campanha climática Just Stop Oil por conspirar para perturbar o Aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados do mundo.