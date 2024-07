Balões de lixo norte-coreanos pousam perto do complexo presidencial da Coreia do Sul

Os objetos nos balões não continham contaminantes ou outros riscos, acrescentou.

Não ficou claro se o presidente Yoon Suk Yeol estava no complexo na quarta-feira.

Desde maio, a Coreia do Norte tem enviado periodicamente centenas de balões carregando uma variedade de lixo através da fronteira fortificada com o Sul, levando os militares da Coreia do Sul a retomar as transmissões de alto-falantes visando o Norte.

Ko Seok-noh, morador de Paju, estava preocupado com o fato de os balões sobrevoarem a cidade fronteiriça, que fica a cerca de uma hora ao norte de Seul.

"É desconfortável para nós quando os balões passam por aqui. É lixo chegando", disse Ko à Reuters.

Os balões também causaram um transtorno maior e, no mês passado, interromperam brevemente as operações em Incheon, o quinto aeroporto internacional mais movimentado do mundo e um importante centro de carga.