EUA prometem US$667 mi para Fundo contra Pandemias, mas é preciso aprovação do Congresso

Uma autoridade do Tesouro dos EUA disse que o governo Biden-Kamala Harris buscaria apropriações anuais do Congresso para apoiar a promessa, mas se recusou a especificar por quantos anos fiscais, acrescentando que haveria "anúncios adicionais".

Dadas as profundas divisões entre republicanos e democratas no Congresso em relação aos gastos e a aproximação da eleição presidencial de novembro nos EUA, não está claro quando a promessa poderá ser cumprida.

O anúncio foi feito à margem de uma reunião de líderes financeiros do G20 no Rio de Janeiro.

"O presidente Biden e eu acreditamos que um Fundo contra Pandemias com todos os recursos nos permitirá prevenir, preparar e responder melhor às pandemias - protegendo os americanos e as pessoas em todo o mundo dos custos humanos e econômicos devastadores das ameaças de doenças infecciosas", disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em um comunicado.

A autoridade do Tesouro disse que os novos doadores podem incluir países que não se comprometeram anteriormente, bancos multilaterais de desenvolvimento ou organizações filantrópicas.

Em 2023, o Fundo forneceu 338 milhões de dólares em doações para 37 países. Uma segunda chamada de propostas está em andamento para a concessão de outros 500 milhões de dólares antes do final deste ano, informou o Tesouro.