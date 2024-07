Jovem que tentou matar Trump pesquisou na internet sobre assassinato de JFK, diz diretor do FBI

"A análise do laptop que a investigação vincula com o atirador revela que no dia 6 de julho ele fez uma pesquisa no Google por ‘qual distância estava Oswald de Kennedy’”, disse Wray.

Ele se referia a Lee Harvey Oswald, que assassinou o ex-presidente Kennedy em Dalas, Texas, no dia 22 de novembro de 1963.

"É uma pesquisa que é obviamente significativa sobre o seu estado mental", acrescentou Wray.

"É o mesmo dia em que, aparentemente, ele se registrou para participar do comício em Butler", disse, afirmando que Crooks se tornou "muito focado no ex-presidente Trump e no seu comício” naquele exato momento, após ter demonstrado interesse em figuras públicas de maneira mais geral.

Cerca de duas horas antes do atentado, Crooks levou um drone a 180 metros do palco que Trump usaria e fez uma transmissão ao vivo das imagens por 11 minutos.

Policiais não viram Crooks no telhado com o seu fuzil tipo AR-15 até "segundos antes" dele abrir fogo, disse Wray, ressaltando que a linha do tempo pode mudar conforme a investigação evoluir.