Mundo bate recorde de dia mais quente pelo segundo dia consecutivo

Isso inclui as temperaturas no Hemisfério Sul, que atualmente está no inverno, o que reduz a média mundial.

Os cientistas disseram que é possível que a terça ou quarta-feira desta semana supere novamente o recorde de segunda-feira.

O dia quente recorde era de julho de 2023, quando o pico diário foi quebrado em quatro dias consecutivos, de 3 a 6 de julho. Antes disso, o recorde foi registrado em agosto de 2016.

O que torna o recorde deste ano incomum é que, diferentemente de 2023 e 2016, em abril o mundo saiu do padrão climático El Niño, que geralmente amplia as temperaturas globais devido a águas mais quentes do que o normal no Pacífico Oriental.

Karsten Haustein, cientista climático da Universidade de Leipzig, na Alemanha, disse que é notável que o recorde tenha sido quebrado novamente agora que o mundo está na fase "neutra" do El Niño-Oscilação do Sul.

Isso aponta para a influência maior do que nunca da mudança climática, impulsionada pela queima de combustíveis fósseis, no aumento das temperaturas globais.