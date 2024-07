Suspeito de ataque contra Salman Rushdie em NY vai enfrentar acusação federal de terrorismo

Por Brad Brooks

(Reuters) - O homem acusado de tentar assassinar o escritor Salman Rushdie em Nova York dois anos atrás enfrentará acusações federais de terrorismo nos Estados Unidos devido a seu suposto apoio ao Hezbollah, segundo o indiciamento divulgado nesta quarta-feira.

O indiciamento acusa Hadi Matar, o homem de Nova Jersey que já está enfrentando acusações de homicídio e agressão por conta do ataque com faca em 2022 contra Rushdie, de mais três acusações de terrorismo, incluindo ter feito uma ação terrorista e fornecer apoio material para o Hezbollah -- grupo definido pelos EUA como terrorista que foi fundado pelo Irã no Líbano no início dos anos 1980.