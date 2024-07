Ucrânia diz à China que está aberta a negociações se Moscou agir de boa fé

As tropas russas estão avançando no leste da Ucrânia na invasão que já dura 29 meses, antes das eleições norte-americanas de novembro que podem levar de volta à Casa Branca Donald Trump, que ameaçou cortar os fluxos de ajuda vital para a Ucrânia.

A China, segunda maior economia do mundo, se posiciona como neutra em relação à guerra, mas declarou uma parceria "sem limites" com a Rússia dias antes da invasão de 2022 e recebeu o presidente Vladimir Putin para conversações, mais recentemente em maio.

A China também tem fornecido apoio diplomático à Rússia e ajudado a manter a economia russa em tempo de guerra.

"As conversas acabaram de ser concluídas. Duraram mais de três horas no total, mais do que o planejado. Foi uma conversa muito profunda e concreta", disse uma fonte ucraniana da delegação à Reuters.

Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse em uma coletiva de imprensa em Pequim que ambos os ministros haviam falado sobre a necessidade de adotar uma visão de longo prazo na construção de laços bilaterais e que a China "continuaria a expandir suas importações de alimentos a partir da Ucrânia".

Mao Ning acrescentou que a China está preocupada com a situação humanitária na Ucrânia.