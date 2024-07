Vontade de eliminar fome global estagnou, alerta Organização das Nações Unidas

Laborde disse que ajuda internacional relacionada com segurança alimentar e nutrição chegou a 76 bilhões de dólares no ano, ou 0,07% da produção econômica anual no mundo.

"Acho que podemos fazer mais para cumprir a promessa de viver em um planeta em que ninguém passe fome," ele disse.

Tendências regionais tiveram variação significativa, com a fome continuando a aumentar na África, enquanto aumento populacional, diversas guerras e mudanças climáticas tiveram muitas consequências. Por outro lado, a Ásia teve pouca mudança e a América Latina viu melhoras.

"A América do Sul tem programas desenvolvidos de proteção social que permite aos países da região realizar intervenções focadas para efetivamente diminuir a fome com rapidez. Na África, não vimos isso", disse o economista-chefe da FAO Maximo Torero.

O relatório é feito pela FAO, que tem sede em Roma, pelo Fundo Internacional da ONU para Desenvolvimento Agrícola, o seu fundo para crianças Unicef, a Organização Mundial da Saúde e o Programa Mundial de Alimentos.