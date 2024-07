Balões de lixo da Coreia do Norte afetam voos em Seul e causam incêndio em telhado

Por Hyunsu Yim

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte enviou cerca de 500 balões carregados de lixo para o espaço aéreo da Coreia do Sul nas últimas 24 horas, disseram autoridades sul-coreanas nesta quinta-feira, afetando voos e provocando um incêndio no telhado de uma construção residencial.

Os balões fazem parte de uma campanha de Pyongyang contra desertores e ativistas norte-coreanos no Sul, que regularmente enviam balões com itens como folhetos anti-Pyongyang, remédios, dinheiro e pen drives carregados com vídeos de K-pop.