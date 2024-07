Bombardeiros russos e chineses com capacidade nuclear fazem patrulha perto dos EUA

MOSCOU/PEQUIM (Reuters) - Bombardeiros estratégicos russos e chineses com capacidade nuclear patrulharam perto do Estado norte-americano do Alasca, no Pacífico Norte e no Ártico, nesta quinta-feira, informaram os dois países, em uma ação que levou os Estados Unidos e o Canadá a lançar caças.

Os bombardeiros estratégicos Tu-95MS "Bear", da Rússia, e Xi'an H-6, da China, participaram de patrulhas nos mares de Chukchi e Bering e no Pacífico Norte, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

"Durante o voo, as tripulações russas e chinesas cooperaram na nova área de operações conjuntas durante todos os estágios da patrulha aérea", disse o ministério russo em um comunicado.