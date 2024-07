Boric pede respeito "irrestrito" a resultados eleitorais na Venezuela

"Às vésperas desta importante eleição, faço um apelo ao governo e ao poder eleitoral venezuelano para que garantam o desenvolvimento normal do processo eleitoral, com garantias especiais para a oposição, concedendo respeito irrestrito aos resultados que forem devidamente credenciados", disse Boric.

Boric, que disse que não cabe ao Chile se pronunciar sobre a política interna de outros países, afirmou, no entanto, que pode exigir de sua posição no cenário internacional que as garantias eleitorais sejam respeitadas e que eleições transparentes e competitivas sejam asseguradas.

"Se esse não for o caso, a Venezuela estaria obviamente em uma posição totalmente desacreditada na comunidade internacional", enfatizou.

Boric disse que, se os resultados de domingo não forem respeitados, o Chile divulgará sua condenação em fóruns multilaterais, mas não disse que medidas concretas poderia tomar.

O líder chileno também disse que estava alinhado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esta semana afirmou ter ficado assustado com as declarações de Maduro sobre um "banho de sangue" na Venezuela se ele perdesse as eleições.

"Aqui não se pode ameaçar com um banho de sangue, mas o que os líderes e candidatos recebem são banhos de votos que representam a soberania do povo e devem ser respeitados em todos os casos", disse Boric.