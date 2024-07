Com Biden fora, Trump e Kamala trocam farpas em nova corrida presidencial nos EUA

O comitê de regras do Comitê Nacional Democrata concordou com um plano na quarta-feira para nomear formalmente Kamala Harris já em 1º de agosto - antes da convenção do partido de 19 a 22 de agosto em Chicago - com Kamala escolhendo um companheiro de chapa até 7 de agosto.

Trump tentou anular parte do ímpeto dela em um discurso agressivo em comício de campanha.

"Não vou ser bonzinho!", disse ele aos animados apoiadores em Charlotte, Carolina do Norte, um Estado decisivo em que as preferências de voto podem oscilar para qualquer lado.

Na terça-feira, Kamala Harris mostrou sua disposição para atacar, contrastando seu histórico como promotora com o histórico dele como criminoso condenado.

"Queremos viver em um país de liberdade, compaixão e estado de direito, ou em um país de caos, medo e ódio?", perguntou ela durante um discurso em Milwaukee.

(Reportagem de Steve Holland e James Oliphant em Washington e Nandita Bose em Indianápolis)