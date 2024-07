Crise política de Macron abala negócios antes dos Jogos Olímpicos de Paris

PARIS (Reuters) - Enquanto o presidente Emmanuel Macron dá as boas-vindas a líderes empresariais, incluindo Elon Musk, em Paris, antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos na sexta-feira, há sinais iniciais de que o impasse político da França está prejudicando o sentimento empresarial e afetando a tomada de decisões corporativas.

Os dados divulgados pelo escritório de estatísticas do país na quinta-feira mostraram que o moral da indústria francesa caiu inesperadamente em julho, depois que uma votação legislativa antecipada convocada por Macron deixou a França nas mãos de um governo interino, no momento em que o país sedia o maior evento esportivo do mundo em meio a temores de segurança elevados.

Macron disse esta semana que seu governo permanecerá até depois dos Jogos, quando ele tentará nomear um primeiro-ministro. Ele rejeitou o candidato proposto por uma aliança de esquerda, pedindo uma coalizão mais ampla.