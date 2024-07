Economistas veem ressurgimento de inflação e Fed mais cauteloso se Trump vencer eleição nos EUA

Os analistas preveem que o plano de Trump de impor tarifas gerais de 10% sobre os produtos importados -- e taxas ainda mais altas sobre os produtos chineses -- geraria um aumento único na inflação, enquanto as deportações aumentariam os salários dos trabalhadores remanescentes, aumentando a pressão.

Um modelo da Oxford Economics que analisa as prováveis posturas políticas dos candidatos, por exemplo, prevê que, em um segundo governo Trump, uma medida de inflação acompanhada de perto pelo Fed e que exclua os preços de alimentos e energia atingiria um pico entre 0,3 e 0,6 ponto percentual acima do que seria esperado de acordo com a legislação e a política orçamentária atuais.

Isso se compara a um possível excesso de inflação entre 0,1 e 0,2 ponto percentual em um governo democrata liderado pela vice-presidente Kamala Harris, a candidata presumida agora que o presidente Joe Biden desistiu da disputa. Oxford e outros consideram que Kamala dará continuidade, em grande parte, às políticas econômicas de Biden.

O recrudescimento da inflação seria um revés para o Fed, que, após aumentos agressivos das taxas, está prestes a reprimir uma inflação que já vinha de uma geração, agora recuando em direção à meta de 2% do banco central. Os mercados agora projetam um corte nas taxas de juros dos EUA em setembro, com mais cortes a seguir.

"O programa econômico de Trump é inerentemente inflacionário", disse Mark Sobel, presidente do Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras dos EUA e veterano do Departamento do Tesouro dos EUA sob presidentes democrata e republicano. "Tarifas muito mais altas, uma política fiscal expansionista e deportação em massa de imigrantes: Todos esses fatores se combinariam para elevar a inflação e as taxas de juros a níveis mais altos do que seriam de outra forma."

Diane Swonk, economista-chefe da KPMG U.S., disse em uma nota que os aumentos de tarifas de Trump, juntamente com uma restrição "acentuada" aos trabalhadores estrangeiros, significam "um ressurgimento" da inflação que provavelmente forçaria o Fed a manter as taxas nos níveis atuais por "muito mais tempo".