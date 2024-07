Em meio aos Jogos Olímpicos de Paris, habitantes de Gaza buscam refúgio no futebol

Por Mahmoud Issa

GAZA (Reuters) - Inspirados pelos Jogos Olímpicos em Paris, alguns jovens palestinos jogam futebol uns contra os outros em uma escola que abriga os desalojados na Faixa de Gaza, devastada pela guerra - uma rara distração do devastador bombardeio israelense.

Com os olhares do mundo voltados para as competições na França, não há glória ou prêmio para a equipe vencedora no pequeno enclave que foi dizimado por uma ofensiva israelense lançada depois que os militantes do Hamas, que o governam, realizaram um ataque transfronteiriço em 7 de outubro.