IPCA-15 sobe mais que o esperado em julho e taxa em 12 meses fica perto do teto da meta

Na outra ponta, o grupo Alimentação e bebidas, com forte peso no bolso do consumidor, registrou queda de 0,44%. A alimentação no domicílio recuou 0,70% em julho, com quedas nos preços de cenoura (-21,60%), tomate (-17,94%), cebola (-7,89%) e frutas (-2,88%).

"Temos um IPCA-15 que mostra uma inflação relativamente benigna, mas com medidas de núcleos que ainda merecem atenção", destacou Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentosa, calculando alta de 0,34% do núcleo da inflação, que elimina elementos mais voláteis.

Segundo ela, o avanço dos serviços acelerou a 0,70%, de 0,10% em junho, enquanto serviços subjacentes subiram 0,58% em julho, de 0,40%.

"Do ponto de vista dos núcleos, não houve desaceleração em relação ao mês de junho. Mais que isso, serviços voltaram a subir – em parte, é verdade, impactados por passagens aéreas, mas, por outro lado, serviços subjacentes, que não considera tal item na conta, também subiram", completou ela.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central volta a se reunir na próxima semana para deliberar sobre a política monetária, em meio ao fortalecimento recente do dólar e a preocupações com a pressão sobre os preços do mercado de trabalho apertado.

"Para a próxima reunião do Copom, marcada para a próxima quarta-feira, será difícil para o Banco Central adotar um tom moderado diante da recente piora inflacionária e das incertezas em relação às expectativas futuras", avaliou Igor Cadilhac, economista do PicPay