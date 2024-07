Políticos alemães exigem melhor segurança nos aeroportos após bloqueios de ativistas

Por Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - Políticos alemães exigiram melhor proteção para os aeroportos do país nesta quinta-feira, depois que os ativistas do clima conseguiram romper as cercas e interromper o tráfego aéreo pelo segundo dia consecutivo.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, cujo ministério pretende punir o acesso não autorizado a aeródromos com até dois anos de prisão, criticou os bloqueios como "perigosos, idiotas e criminosos", bem como as operadoras de aeroportos por não protegerem melhor suas instalações.