TSE cancela envio de observadores para eleição na Venezuela após ataques de Maduro

"A Justiça Eleitoral brasileira não admite que, interna ou externamente, por declarações ou atos desrespeitosos à lisura do processo eleitoral brasileiro, se desqualifiquem com mentiras a seriedade e a integridade das eleições e das urnas eletrônicas no Brasil."

Na nota, o TSE afirmou que reforçou a segurança do sistema de urnas eletrônicas do Brasil, que foi alvo de alegações sem fundamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores durante a eleição presidencial de 2022.

"(As urnas eletrônicas) são auditáveis e auditadas permanentemente, são seguras, como se mostra historicamente. Nunca se conseguiu demonstrar qualquer equívoco ou instabilidade em seu funcionamento", afirmou o TSE.

As falas de Maduro criticando o sistema eleitoral brasileiro aconteceram depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevistas a agências internacionais nesta semana, que havia ficado assustado com a declaração do presidente venezuelano de que haveria um "banho de sangue" caso ele fosse derrotado na eleição de domingo.

Na ocasião, Lula também disse que Maduro deve respeitar o processo democrático e aprender que, quando se vence uma eleição, se permanece no poder e, quando se perde, deve-se ir embora.

Em resposta sem citar o nome de Lula, além de atacar o sistema eleitoral do Brasil, Maduro também disse que aqueles que ficaram assustados com sua declaração deveriam tomar chá de camomila.