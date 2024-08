ANÁLISE-Kamala atrai mais apoio entre eleitores negros, Trump sobe ligeiramente entre eleitores brancos

Kamala Harris seria a primeira mulher negra eleita presidente, bem como a primeira asiático-americana, se derrotar Trump na eleição de 5 de novembro.

Cerca de 70% dos eleitores negros entrevistados em julho escolheram Kamala em vez de Trump em uma votação hipotética, acima dos 59% que apoiaram Biden nas pesquisas de maio e junho. A participação de Trump no voto dos negros aumentou ligeiramente para 12% em julho, em comparação com 9% em maio e junho.

Enquanto isso, Trump está recebendo mais apoio dos eleitores brancos. Cerca de 50% escolheram Trump nas pesquisas de julho, em comparação com 46% em maio e junho. Kamala teve o apoio de 38% dos eleitores brancos em julho, em comparação com 36% em maio e junho.

A disputa continua essencialmente empatada, com Kamala e Trump recebendo 43% de apoio cada um em um agregado das pesquisas do mês passado. Biden e Trump tinham 40% cada um nas pesquisas realizadas nos dois meses anteriores.

A análise examinou as respostas de pesquisas coletadas ao longo de julho em uma disputa hipotética entre Kamala Harris e Trump e incluiu respostas de antes de Biden encerrar sua candidatura. Todas as respostas sobre Kamala, no entanto, foram coletadas após o debate de Biden em 27 de junho contra Trump, quando o desempenho vacilante do presidente levou os democratas a pedir que ele encerrasse sua campanha.

Os eleitores brancos constituem o maior bloco racial, representando 72% de todos os eleitores na eleição de 2020, de acordo com o Pew Research Center, embora sua participação no eleitorado tenha caído drasticamente nas últimas décadas.