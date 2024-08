Audiência semanal do papa é interrompida por ativistas dos direitos dos animais

Francisco estava realizando sua primeira audiência geral de quarta-feira após uma pausa de um mês em julho, enquanto se prepara para um período agitado de viagens e grandes debates sobre o futuro da Igreja Católica.

A audiência de quarta-feira estava sendo realizada na sala de audiências do Vaticano, em vez da Praça de São Pedro, devido ao forte calor em Roma.

As duas mulheres usavam camisetas que as identificavam como parte da organização People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Foi pelo menos o segundo protesto de pessoas afiliadas ao grupo em um evento papal este ano.

Em janeiro, duas mulheres realizaram um protesto semelhante sobre touradas durante uma cerimônia de oração com a presença do papa na Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma.

Ativistas alegam que alguns padres católicos oferecem bênçãos aos toureiros locais.

Não se sabe se Francisco, que fez da proteção do meio ambiente uma parte essencial de seu papado de 11 anos, comentou a questão. Mas um de seus antecessores, o papa Pio 5º, do século 16, proibiu as touradas, chamando a prática de "mais adequada aos demônios do que aos homens".