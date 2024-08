Blinken e ONU estão dispostos a apoiar processo inclusivo para retomada democrática na Venezuela

Blinken e Guterres mostraram sua disposição em apoiar "um processo inclusivo, dirigido pela Venezuela, para o restabelecimento das normas democráticas, em coordenação com nossos parceiros internacionais", disse o Departamento de Estado em comunicado.

Ambos se mostraram preocupados "com a segurança e o bem-estar dos líderes da oposição após as eleições", e condenaram "a violência política e a repressão, as prisões indiscriminadas e a violação do devido processo".

O conselho eleitoral venezuelano não publicou os resultados das eleições, e sua página na internet está fora do ar desde a madrugada de 29 de julho. As autoridades só emitiram boletins sobre o resultado geral. A comunidade internacional tem pedido a divulgação das atas eleitorais detalhadas.

Além disso, Blinken agradeceu Guterres por "seus esforços para instar as partes venezuelanas a iniciar negociações para uma transição pacífica para as normas democráticas".

(Reportagem de Javier Leira em Santiago)