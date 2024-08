Tribunal Supremo da Venezuela diz que opositor González desacatou corte

A autoridade eleitoral da Venezuela -- acusada pela oposição de agir de forma parcial -- declarou Maduro como o vencedor da disputa no início de 29 de julho, com cerca de 51% dos votos. Ainda não apresentou, no entanto, as atas da votação.

Liderada por Maria Corina Machado e González, um ex-diplomata de 74 anos, a oposição diz ter cópias das contagens de votos mostrando que teria vencido a eleição com mais de 7 milhões de votos, contra 3,3 milhões de votos de Maduro, resultado, em linhas gerais, semelhante ao estimado por pesquisas independentes de boca de urna.

Vários líderes oposicionistas da Venezuela foram presos ou fugiram para o exílio nos últimos anos.

Os comentários de Rodriguez ocorreram logo após González publicar uma carta dizendo que corria o risco de ser preso caso obedecesse à convocação.

"Se eu for à câmara eleitoral (da Suprema Corte) nessas condições, estarei totalmente vulnerável devido à impotência e à violação do devido processo legal e colocarei em risco não apenas a minha liberdade, mas, mais importante, a vontade do povo venezuelano expressa em 28 de julho", disse González na carta publicada no X nesta quarta-feira.

Na Venezuela, o desacato ao tribunal é punível com até 30 dias de prisão e multas, disseram os advogados.