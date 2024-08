"Eu realmente queria ouro e estou orgulhosa", diz Rebeca Andrade

Por Elena Rodriguez

PARIS (Reuters) - A ginasta Rebeca Andrade tornou-se a atleta olímpica mais condecorada da história do Brasil nos Jogos de Paris, mas isso certamente não foi fácil.

A atleta paulista de 25 anos ajudou o país a conquistar sua primeira medalha olímpica na ginástica por equipes, um bronze, e também alcançou a prata no individual geral e no salto e o ouro no solo, superando a favorita Simone Biles.