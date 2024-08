Governo vê benefício em operação financeira para antecipar recebíveis da Eletrobras

A operação de antecipação de recursos da Eletrobras que serão destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) vem sendo estudada desde a edição em abril da Medida Provisória 1.212, com ações para reduzir tarifas de energia e estender benefícios a geradores renováveis. O texto não foi apreciado pelo Congresso e perde validade nesta semana.

Em paralelo, como uma alternativa para baixar as contas de luz, o governo vinha negociando diretamente com a Eletrobras uma antecipação, por parte da própria empresa, dos aportes à CDE. Essas conversas se dão no âmbito da conciliação em torno do poder de voto da União no conselho da empresa.

(Por Letícia Fucuchima)