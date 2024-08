Kamala e Walz testam credenciais no Meio-Oeste em comícios em Michigan e Wisconsin

Por Jeff Mason e Joseph Ax

EAU CLAIRE, Wisconsin (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, e seu candidato a vice, Tim Walz, realizaram nesta quarta-feira um comício no Estado-chave do Wisconsin, a primeira de duas paradas para testar as credenciais do colega de chapa para atrair votos no Meio-Oeste.

Em um local ao ar livre em Eau Claire, Wisconsin, Kamala e Walz atacaram Donald Trump e seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, com ênfase especial no direito ao aborto, uma questão que custou aos republicanos o apoio dos eleitores desde que a Suprema Corte dos EUA -- com a ajuda de três juízes nomeados por Trump -- eliminou um direito nacional em 2022.