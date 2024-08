Manifestações contra o racismo tomam Reino Unido após tumultos da extrema-direita

Os tumultos no país começaram na semana passada, quando centenas de pessoas — em sua maioria, homens — entraram em confronto com a polícia e quebraram janelas de hotéis que abrigavam africanos, asiáticos e pessoas naturais do Oriente Médio em busca de asilo, gritando “expulsem-nos” e “parem os barcos”, uma referência aos que chegam ilegalmente ao Reino Unido em pequenas embarcações.

Os agitadores também atacaram mesquitas com pedras, fazendo com que organizações muçulmanas emitissem alertas de segurança para a comunidade.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, ex-promotor que enfrenta sua primeira crise desde a vitória na eleição de 4 de julho, alertou os manifestantes violentos de que eles podem sofrer longas condenações à cadeia.

“Essa é a ação assertiva que estamos promovendo. Se você provocar desordem violenta nas nossas ruas ou na internet, enfrentará a força total da lei”, disse.

(Reportagem de Sam Tobin, Kylie MacLellan e Michael Holden em Londres, Alexandra Hudson em Hastings)