Oceanos mais quentes em 400 anos colocam em risco a Grande Barreira de Corais, dizem cientistas

Um grupo de cientistas de universidades de toda a Austrália perfurou núcleos no coral e, da mesma forma que se conta os anéis de uma árvore, analisou as amostras para medir as temperaturas do oceano no verão local desde 1618.

Combinados com dados de navios e satélites que remontam a cerca de cem anos, os resultados mostram que as temperaturas do oceano, estáveis por centenas de anos, começaram a subir a partir de 1900 como resultado da influência humana, concluiu a pesquisa.

De 1960 a 2024, os autores do estudo observaram um aquecimento médio anual de 0,12°C por década.

Desde 2016, o recife passou por cinco verões de branqueamento em massa de corais, quando grandes partes do recife ficam brancas devido ao estresse térmico, colocando-as em maior risco de morte.

Esses verões ocorreram durante cinco dos seis anos mais quentes dos últimos quatro séculos, segundo o estudo.

"O mundo está perdendo um de seus ícones", disse Benjamin Henley, acadêmico da Universidade de Melbourne e um dos coautores do estudo.