Brasil expulsa embaixadora da Nicarágua em resposta a expulsão de brasileiro por governo Ortega

Lula contou em entrevista para agências internacionais no mês passado que não fala com Ortega há mais de um ano. Em junho de 2023, o presidente tentou uma ligação com Ortega, a pedido do papa Francisco, com a intenção de buscar a libertação de um bispo católico que estava preso no país centro-americano e terminou sendo expulso.

Ortega não atendeu a ligação, disse Lula. Desde então, segundo uma fonte diplomática, a ordem foi manter as relações diplomáticas com Manágua no mínimo necessário, apenas para tratar das necessidades dos cidadãos brasileiros naquele país. O embaixador foi instruído a não participar de atos do governo de Ortega.

Apesar da expulsão dos embaixadores, as relações diplomáticas não estão cortadas, mas seguirão sendo tocadas apenas pelos encarregados de negócios das embaixadas. A decisão reduz ao mínimo a relação diplomática entre os países.