Cientistas obtêm amostra mais profunda de rocha do manto da Terra

Um local como esse é o Maciço Atlântis, uma montanha submersa onde a rocha do manto está exposta no leito marinho. Ela fica no meio do Oceano Atlântico, a oeste da grande Dorsal Mesoatlântica, que forma a fronteira entre as placas da América do Norte e as da Eurásia e da África.

Usando equipamentos a bordo da embarcação JOIDES Resolution, os pesquisadores cavaram o manto cerca de 850 metros abaixo da superfície do oceano, entre abril e junho de 2023. A amostra coletada contém mais de 70% de rocha e tem 886 metros de comprimento, a partir do buraco cavado.

"A recuperação é recorde, pois tentativas anteriores de perfuração de rochas do manto foram difíceis, com penetração não mais profunda do que 200 metros e com recuperação relativamente baixa de rochas. Em contraste, penetramos 1.268 metros, captando grandes seções de rochas contínuas do manto", disse o geólogo Johan Lissenberg, da Universidade de Cardiff e autor principal do estudo publicado na revista Science.

A amostra central tem um diâmetro de aproximadamente 6,5 centímetros.

Os cientistas colocaram um cilindro de concreto reforçado na parte superior do buraco, disse o geólogo e co-autor do estudo Andrew McCaig, ?e então a perfuração foi inesperadamente fácil?.

A amostra ainda está sendo analisada. Os pesquisadores fizeram algumas descobertas preliminares sobre sua composição e documentaram um histórico mais extenso de derretimento ? rocha derretida ? do que o esperado.