EUA atacam alvos houthi no Iêmen após alegação de ataque a destróieres

Uma autoridade dos EUA disse que não havia dados ou informações que corroborassem a alegação dos houthis de que os dois navios de guerra haviam sido atacados.

Os militantes houthis realizaram repetidos ataques com drones e mísseis a navios nos canais de navegação cruciais do Mar Vermelho, no Estreito de Bab al-Mandab e no Golfo de Áden desde novembro para demonstrar seu apoio aos palestinos na guerra de Gaza.

Os transportadores foram forçados a redirecionar a carga para viagens mais longas e mais caras pelo sul da África.

A frequência dos ataques, no entanto, parece ter diminuído depois que Israel atingiu alvos militares perto do porto de Hodeidah, no Iêmen, em 20 de julho, matando seis pessoas e ferindo mais de 80, um dia depois que um drone lançado pelos houthis atingiu o centro econômico de Israel, Tel Aviv.