EUA, Catar e Egito pedem reunião urgente com Israel e Hamas no dia 15 de agosto

CAIRO (Reuters) - Líderes dos Estados Unidos, do Egito e do Catar pediram nesta quinta-feira que Israel e Hamas participem de uma reunião no dia 15 de agosto para finalizar um acordo de cessar-fogo e soltura de reféns.

Os três países, que têm tentado mediar um acordo, afirmaram em comunicado conjunto que as negociações podem ocorrer em Doha ou no Cairo.

"Um acordo está na mesa, com apenas detalhes de implementação a serem decididos para que seja concluído", afirmaram os países.