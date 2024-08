Fuga "mágica" de separatista na Catalunha: um carro branco e supostos policiais amigos

Puigdemont não foi mais visto.

Autoridades suspeitam que Puigdemont tenha entrado em um carro branco de um policial e deixado as vizinhanças, disse um porta-voz do Departamento do Interior da Catalunha.

Conhecida como Mossos d'Esquadra, a polícia regional afirmou que dois de seus membros foram presos enquanto a instituição investiga o paradeiro do líder separatista. Um deles é o dono do carro que pode ter sido usado na fuga.

Segundo a Mossos, a polícia tentou parar o veículo, mas não conseguiu. O jornal La Vanguardia publicou uma foto e um vídeo mostrando um carro que aparentemente havia saído de uma garagem subterrânea com uma cadeira de rodas no banco do passageiro.

Uma fonte do governo catalão disse à Reuters que as autoridades acreditam que o carro estava aguardando em uma vaga para deficientes.

Uma fonte afirmou que alguns policiais da Mossos, leais a Puigdemont e que fizeram a segurança dele na França durante suas folgas, estão envolvidos na fuga.