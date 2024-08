Israel mata 40 palestinos em Gaza em meio a temores de guerra mais ampla

Os militares israelenses disseram ter atingido dezenas de alvos militares em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo plataformas de lançamento de foguetes.

Militantes liderados pelo Hamas desencadearam a guerra de Gaza em 7 de outubro do ano passado com um ataque transfronteiriço em comunidades israelenses, matando 1.200 israelenses e estrangeiros e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, pelo menos 39.699 palestinos foram mortos, incluindo 22 nas últimas 24 horas, e 91.722 ficaram feridos na devastadora guerra aérea e terrestre de Israel em Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza em uma atualização nesta quinta-feira.

O ministério no território administrado pelo Hamas não faz distinção entre combatentes e civis em suas listas de mortes.

Enquanto a guerra de Gaza continua, Israel tem se preparado para outro ataque esperado para os próximos dias, após as promessas do Irã e de seu aliado no Líbano, o Hezbollah, de retaliar os assassinatos, na semana passada, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, e do comandante militar do Hezbollah Fuad Shukr, em Beirute.