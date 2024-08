Líder oposicionista venezuelana diz que não teve contato com presidente do México

Machado afirmou que "é muito o que o México pode fazer neste momento... O governo mexicano tem uma enorme responsabilidade nesta hora, porque possui o vínculo, o canal direto com Nicolás Maduro".

Machado disse que teve contato com autoridades dos governos do Brasil e da Colômbia, mas não revelou com quem conversou.

A opositora também contou que o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pode comunicar a Maduro "que sua melhor opção é aceitar os termos de uma negociação razoável, com garantias a ambas as partes, e que começa com o reconhecimento do resultado de 28 de julho".

A autoridade eleitoral, que a oposição afirma ser um apêndice do governo, declarou que Maduro venceu a eleição. A oposição afirma que o seu candidato, Edmundo González, um ex-diplomata de 74 anos, ganhou o pleito.

Em coletiva, López Obrador afirmou que "se é preciso fazer uma revisão das atas, isso corresponde ao tribunal eleitoral, dando a ciência de quem venceu".

"Ninguém pode se autonomear ou autoproclamar vitorioso sem um órgão eleitoral que decida. Não queremos dirigismo", disse.