Presidente da Venezuela assina decreto que bloqueia acesso ao X por 10 dias

CARACAS (Reuters) - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que assinou uma resolução para bloquear o acesso à plataforma de mídia social X no país por 10 dias.

Maduro tem frequentemente criticado o dono do X, Elon Musk, desde a eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela.

Tanto Maduro quanto a autoridade eleitoral do país afirmam que o presidente venezuelano venceu um terceiro mandato na eleição, embora a oposição reivindique a vitória e afirme ter as contagens de votos para prová-la. Nem Maduro nem o órgão eleitoral divulgaram as contagens detalhadas dos votos.