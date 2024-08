Protestos violentos no Reino Unido são contidos pela polícia e pela comunidade, país segue em alerta

NEONAZISTAS

Embora os manifestantes antirracismo tenham marchado na quarta-feira carregando faixas com slogans como "Refugiados bem-vindos" e "Não ao ódio", não foram registradas grandes reuniões de extrema-direita.

De acordo com a Logically, uma empresa que trabalha com governos e outras organizações para reduzir os danos da desinformação, a desordem planejada foi coordenada por uma rede internacional de canais do Telegram de extrema-direita com vínculos com grupos proibidos.

Ex-membros dos grupos neonazistas proibidos Atomwaffen Division e National Action se juntaram às redes Active Club, fundadas nos Estados Unidos, de grupos de supremacia branca, neonazistas e de hooligans nacionalistas de futebol para alimentar a tensão e provocar confrontos. Eles estavam entre os primeiros a compartilhar uma lista de alvos, disse a Logically.

Muitos policiais e até mesmo alguns cães policiais foram feridos desde o início dos tumultos, com policiais sofrendo fraturas faciais e tendo membros quebrados.