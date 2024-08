Trump e Kamala debaterão na ABC; ex-presidente diz querer mais dois encontros

Kamala disse num post no X estar ansiosa pelo debate de 10 de setembro, depois de Trump "finalmente ter se comprometido". Depois de uma etapa da campanha em Detroit, ela disse a jornalistas que estava aberta a mais debates.

Trump sugeriu anteriormente que poderia desistir de um debate na ABC, que estava marcado antes que Kamala, atual vice-presidente dos EUA, substituísse há três semanas o presidente Joe Biden como candidata democrata à Casa Branca, embolando a disputa.

Uma pesquisa Ipsos publicada nesta quinta-feira mostrou que Kamala aumentou a sua vantagem sobre Trump desde o fim de julho. Ela tem 42% contra 37%, ante uma vantagem anterior de 37% a 34%.

A coletiva de imprensa foi a primeira aparição pública do republicano desde que Kamala escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como vice na sua chapa, na terça-feira.

Kamala e Walz realizaram comícios nos Estados decisivos de Michigan e Wisconsin na quarta-feira, atraindo dezenas de milhares de pessoas em um novo sinal de como a entrada tardia na corrida galvanizou os democratas.

Sua rápida ascensão, após a decisão do presidente Joe Biden no mês passado de abandonar sua vacilante campanha, fez com que a equipe de Trump se esforçasse para recalibrar sua estratégia e suas mensagens.