Viúva de Navalny diz que ele deveria ter participado da histórica troca de prisioneiros

Por Mark Trevelyan

LONDRES (Reuters) - A viúva de Alexei Navalny, Yulia, disse nesta quinta-feira que sentiu alegria e amargura com a troca de prisioneiros no estilo da Guerra Fria, que resultou na libertação dos principais dissidentes russos na semana passada, quase seis meses depois de sua morte em uma colônia penal no Ártico.

Yulia Navalnaya disse que seu marido, caso estivesse vivo, deveria fazer parte do acordo no qual a Rússia entregou os dissidentes, juntamente com cidadãos norte-americanos e alemães, em troca do assassino russo condenado Vadim Krasikov e outros russos mantidos em prisões ocidentais.