Blinken diz que Israel aceita proposta sobre Gaza e pede que Hamas faça o mesmo

Reuniões no Catar em busca de um cessar-fogo e um acordo sobre o retorno dos reféns na semana passada foram pausados sem nenhum avanço, mas as negociações devem continuar nesta semana com base em uma proposta dos EUA para resolver as lacunas restantes entre Israel e Hamas.

A visita de Blinken ocorre em meio a uma crescente pressão sobre o presidente dos EUA Joe Biden diante de seu posicionamento perante o conflito. A convenção nacional dos Democratas teve seu início marcado nesta segunda por protestos pro-palestinos e preocupações com os votos de americanos muçulmanos e árabes em Estados decisivos.

Contudo, com o grupo islâmico palestino anunciando a retomada de atentados suicidas dentro de Israel após muitos anos e reivindicando a responsabilidade por uma explosão em Tel Aviv na noite de domingo, e com médicos dizendo que ataques militares israelenses mataram pelo menos 30 palestinos na Faixa de Gaza nesta segunda-feira, há poucos sinais de conciliação e temores de uma guerra ainda maior na região.

"Em uma reunião muito construtiva com o primeiro ministro Netanyahu hoje, ele confirmou que Israel aceita a proposta de ponte – que ele dá o seu apoio", disse Blinken a jornalistas em Tel Aviv.

"Agora está nas mãos do Hamas fazer o mesmo e então as partes, com ajuda dos mediadores – Estados Unidos, Egito e Catar – precisam se reunir e concluir o processo de chegar a entendimentos claros sobre como implementarão os compromissos que assumiram no âmbito desse acordo."

NEGOCIAÇÕES DIFÍCEIS