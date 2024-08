Iate de luxo afunda na Sicília e deixa 1 morto e 6 desaparecidos

A embarcação de luxo tem casco de alumínio e pode transportar 12 convidados e uma tripulação de até 10 pessoas, de acordo com sites especializados em iates online.

A embarcação deixou o porto siciliano de Milazzo em 14 de agosto e foi rastreada pela última vez a leste de Palermo na noite de domingo, com status de navegação "ancorada", de acordo com o aplicativo de rastreamento de embarcações Vesselfinder.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse que as autoridades britânicas estavam em contato com as autoridades locais sobre o incidente e prontas para fornecer apoio consular aos britânicos que foram afetados.

(Reportagem de Giulia Segreti, reportagem adicional de Marta Di Donfrancesco em Roma, Sachin Ravikumar em Londres)