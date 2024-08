Juiz argentino suspende desmatamento do Chaco em decisão rara

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Um juiz federal argentino ordenou nesta segunda-feira a suspensão do desmatamento na província do Chaco, no norte do país, em uma rara decisão para proteger um dos ecossistemas de floresta que está sendo mais rapidamente destruído para abrir espaço ao plantio agrícola.

A decisão pouco usual, ainda que com precedentes, foi divulgada oficialmente no site oficial do promotor público. Ela ocorre em meio a uma investigação de um esquema suspeito de corrupção, pública e privada, que envolve empresários e autoridades locais que estariam lucrando com o desmatamento.