Médicos indianos se recusam a encerrar protestos contra estupro e assassinato de médica

Um voluntário da polícia foi preso e acusado do crime. Mulheres ativistas afirmam que o incidente destacou como as mulheres na Índia continuam a sofrer violência sexual, apesar das leis mais rígidas introduzidas após o estupro coletivo e assassinato, em 2012, de uma estudante de 23 anos em um ônibus em movimento em Nova Délhi.

O governo pediu aos médicos que retornem ao trabalho enquanto cria um comitê para sugerir medidas para melhorar a proteção dos profissionais de saúde.

"Nossa paralisação indefinida e nossa manifestação continuarão até que nossas reivindicações sejam atendidas", disse o Dr. Aniket Mahata, porta-voz dos médicos juniores em protesto no R.G. Kar Medical College and Hospital, onde ocorreu o incidente.

Em solidariedade aos médicos, milhares de torcedores dos dois maiores clubes de futebol do Estado de Bengala Ocidental marcharam pelas ruas de Calcutá na noite de domingo com gritos de "Queremos justiça".

Grupos que representam médicos juniores no estado vizinho de Odisha, na capital Nova Délhi e no estado ocidental de Gujarat também disseram que seus protestos continuarão.

Gita Gopinath, vice-diretora administrativa do Fundo Monetário Internacional, disse ao jornal indiano Business Standard que a segurança no local de trabalho era importante para aumentar a taxa de participação feminina na força de trabalho do país, equivalente a 37% no ano fiscal de 2022-23.