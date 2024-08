Protestos pró-palestinos pairam sobre primeiro dia da convenção democrata

Os organizadores disseram à Reuters na semana passada que muitas pessoas viriam das comunidades palestinas e árabes de Illinois e dos Estados vizinhos. A coalizão organizadora também inclui grupos que defendem uma série de causas, como direitos reprodutivos e justiça racial.

Abudayyeh disse que aguarda dezenas de milhares de manifestantes no evento marcado para 15h (horário de Brasília). O grupo tem sua própria segurança, e ele não espera que haja violência por parte dos manifestantes, em meio à forte presença da polícia e do Serviço Secreto dos EUA em torno do perímetro de segurança.

Os manifestantes querem que a polícia não infrinja seus direitos de liberdade de expressão, disse.

"Essa é a única responsabilidade deles. Não precisamos que eles nos mantenham seguros. Não precisamos que eles nos protejam, apenas que não infrinjam nossos direitos", disse Abudayyeh na manhã desta segunda-feira.

Outro grande protesto está programado para quinta-feira, quando Kamala deve aceitar a indicação.

Manifestantes pró-palestinos têm protestado há meses contra o apoio militar e financeiro do governo Biden a Israel durante sua guerra contra o Hamas, que matou mais de 40.000 palestinos em Gaza, de acordo com autoridades de saúde de Gaza. Israel lançou a ofensiva depois de ter sido atacado em 7 de outubro por militantes do Hamas, que mataram 1.200 pessoas, de acordo com os registros de Israel.